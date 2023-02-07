شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لرباعى الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك، أحمد فتوح ومحمود شبانه و نبيل عماد دونجا و عمرو السيسي رباعي الفريق ، تعليمات فنية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

واجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع كل لاعب من الرباعي على هامش المران، وقام بمنحهم بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة بمراكزهم ، بجانب شرح المواقف التكتيكية لهم في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة أداء اللاعبين تدريبات لتأهيلية متنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها تنفيذ أمور فنية خاصة، تحت قيادة جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين.

وفي نهاية المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها ، وتم خلالها منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.