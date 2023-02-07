شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يشارك في تدريبات الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الزمالك، الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض في جزء من التدريبات الجماعية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك عبدالغني في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة فاركو الأخيرة، وقام بالركض معهم حول الملعب بالإضافة إلى خوض بعض التدريبات التأهيلية.

وبعد ذلك أدى اللاعب تدريبات منفردة بالكرة ، ولم يشارك في التقسيمة الفنية مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

ويخضع محمد عبد الغني خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في المواجهة الأخيرة في أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء فاركو بالأمس، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية داخل أرضية الملعب بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم، بجانب الركض الخفيف حول الملعب لعدة دقائق .

واكتفت هذة المجموعة بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، على هامش المران منعا لتعرضهم للاجهاد، وذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.