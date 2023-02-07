شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يشارك في تدريبات الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
وشارك عبدالغني في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة فاركو الأخيرة، وقام بالركض معهم حول الملعب بالإضافة إلى خوض بعض التدريبات التأهيلية.
وبعد ذلك أدى اللاعب تدريبات منفردة بالكرة ، ولم يشارك في التقسيمة الفنية مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.
ويخضع محمد عبد الغني خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في المواجهة الأخيرة في أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.
وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية داخل أرضية الملعب بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم، بجانب الركض الخفيف حول الملعب لعدة دقائق .
واكتفت هذة المجموعة بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، على هامش المران منعا لتعرضهم للاجهاد، وذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.