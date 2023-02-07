شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين الشحات وبيرسى تاو فى مباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بين الثنائى حسين الشحات وبيرسى تاو لاعبا الفريق لاختيار أحدهم للدفع به فى التشكيل الأساسى للفريق في مباراة ريال مدريد.

وشارك حسين الشحات أساسياً في مباراة أوكلاند سيتى وسجل هدفاً وقاد المارد الأحمر للفوز بثلاثية دون رد بينما لم يشارك في مباراة سياتل الامريكى.

فيما شارك بيرسى تاو بديلا في مباراة أوكلاند سيتى وسجل هدفاً وشارك اللاعب أساسياً في مباراة سياتل الامريكى وظهر بشكل مميز للغاية

وشدد مدير الكرة بالأهلى على جدية استعدادات الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسباني غدا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأضاف مدير الكرة أن الجميع بالفريق جاهز ولديه حماس كبير لهذه المواجهة مع كامل الاحترام لإمكانات واسم ريال مدريد الإسباني.

وكشف سيد عبد الحفيظ عن حديثه مع اللاعبين قبل بداية التدريبات: «تحدثت مع اللاعبين أن جماهير النادي في كل مكان تقف خلفهم، وكعادتهم ينتظرون منهم المزيد، وأكدت لهم أن ما قدموه في البطولة زاد من طموحات الجماهير، وثقتهم في أنهم قادرون على اللعب بأفضل ما لديهم، والسعي للوصول إلى المباراة النهائية».

واستكمل: «سنلعب بشخصية الأهلي التي تلازمنا دائما، وطالبت اللاعبين أن يتحلوا بالهدوء والتركيز ويلعبوا بروح الفانلة الحمراء لمدة ٩٠ دقيقة».

وأشار مدير الكرة إلى أن حديث المدير الفني للريال عن الأهلي واحترامه لنادي القرن في أفريقيا وتاريخه أمر جيد، وفي نفس التوقيت يدعو للتركيز الشديد في تلك المواجهة، خصوصا أن المنافس يملك إمكانات وتاريخا كبيرا عالميا وفي هذه البطولة.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على دعم جماهير الأهلي والجماهير المغربية الشقيقة في لقاء الغد، وأن الجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديهم ليليق بهذا الدعم من الجمهور الذي يأمل في رؤية الأهلي في المباراة النهائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.