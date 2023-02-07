اتحاد الكرة يطمئن على "تريزيجيه" و"كوكا" بعد أحداث زلزال كهرمان مرعش

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وأحمد حسن "كوكا" لاعب فريق ألانيا سبور التركي، عقب أحداث زلزال "كهرمان مرعش" الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الاثنين.

وتواصل اتحاد الكرة ممثلًا في جمال علام رئيس مجلس الإدارة هاتفيًا مع تريزيجيه وكوكا، واطمأن على سلامة نجمي المنتخب المصري لكرة القدم، واستقرار أوضاعهما بعد الزلزال المدمر الذي أثر على مناطق عديدة في الأراضي التركية.

قدم الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم نادى طرابزون سبور، اليوم الاثنين، التعازى لأهالى ضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا وأسفر عن 284 قتيلا و2323 جريحا وانهيار 1700 مبنى.

ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه علي إنستجرام، وعلق عليه، "صلوا من أجل تركيا"، كما نشر تغريدة عبر حسابه على توتير جاء فيها، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر طرابزون سبور بيانا رسميا، عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه، "مركز الزلزال هو كهرمان مرعش، وننقل تمنياتنا برحم الله لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل التي شهدتها العديد من المحافظات مثل هاتاي وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر ومالاتيا وشانلي أورفا ، ونتمنى لمواطنينا المصابين الشفاء العاجل".