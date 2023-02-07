شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من حميد ماو للعودة من تنزانيا قبل مواجهة غزل المحلة والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة الانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به و العودة للقاهرة غدا و ذلك للحاق بمباراة فريقة أمام المقاولون العرب القادمة .

وكان غادر حميد ماو الى مسقط رأسة بتنزانيا لقضاء أجازة سريعة و تجديد جواز السفر الخاص به عقب تأكيد غيابة عن مباراة حرس الحدود الماضية بسبب الإيقاف .

و تلقى فريق غزل المحلة الخسارة أمام حرس الحدود بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهم مساء أول أمس ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 و أفتتاح مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم .