الامارات | راتب عصام الحضري مع المنتخب السوري!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن راتب أسطورة حراسة المرمى في مصر عصام الحضري الذي رحل عن المنتخب الأولمبي في بلاده وتعاقد بشكل مفاجئ مع المنتخب السوري لينضم إلى الجهاز الفني للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال موقع "بطولات" المصري إن عصام الحضري (50 عاماً) سيتقاضى 10 آلاف دولار شهرياً في مهمته مع منتخب سورية الأول.

يذكر أن عصام الحضري يمتلك سيرة ذاتية مميزة كحارس مرمى وكذلك مدرباً للحراس، إذ توج مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا أربع مرات، وأصبح في مونديال روسيا 2018، بإشراف كوبر تحديداً أكبر لاعب يشارك في كأس العالم عن 45 عاما و161 يوما عندما شارك مع الفراعنة في مباراة المنتخب السعودي بختام دور المجموعات.

وكان رحيل الحضري عن منتخب مصر الأولمبي قد أثار جدلاً واسعاً خصوصاً أن الاتحاد المصري أبدى امتعاضه من الطريقة التي غادر فيها الحضري دون أن يبلغ أحد المسؤولين وهو ما نفاه "الأسطورة".