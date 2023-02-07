الامارات | الجزيرة يتعاقد مع هداف «خليجي 25»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي المرخية القطري عن انتقال العراقي أيمن حسين إلى صفوف نادي الجزيرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر المرخية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إدارة النادي وافقت على انتقال العراقي أيمن حسين إلى الجزيرة نظير مقابل مادي وفقاً للعلاقات القوية مع «فخر أبوظبي» والتعاون المشترك بين الناديين بما يفيد مصلحتهما واستجابة لرغبة اللاعب المتمثلة في خوض تجربة جديدة.

يذكر أن أيمن حسين يعد أحد نجوم منتخب العراق الذي فاز الشهر الماضي بلقب كأس الخليج العربي الـ 25 في البصرة، إذ حصل حسين على لقب هداف البطولة.