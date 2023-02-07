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سحب تراخيص وبلاغات للنائب العام.. قرارات رادعة من الأعلى للإعلام بشأن تجاوزات القنوات الرياضية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، سحب تراخيص القنوات والبرامج ، التي تتجاوز القانون، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، بجانب إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

وبحسب قناة إكسترا نيوز، فإنه تقرر دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات، ومطالبة القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وأكد الأعلى للإعلام أنه لا يستهدف شخص بعينه أو نادى بعينه ولكن يدعو لعدم إثارة الكراهية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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