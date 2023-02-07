شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة ريال مدريد فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم الثلاثاء الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره ريال مدريد الاسبانى في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

ج: يلتقي الأهلي مع نظيره ريال مدريد الاسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء بتوقيت القاهرة.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى وريال مدريد ؟

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة ريال مدريد ؟

ج: يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، الواحدة والنصف ظهرًا «بتوقيت القاهرة» بدلًا من التاسعة مساء، وذلك وفقًا للرؤية الفنية على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة ، ويعقد كولر إجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة اللقاء.

س: هل يغيب أفشة عن مباراة الأهلى وريال مدريد ؟

ج: لأ..الأهلى أعلن جاهزية أفشة لمواجهة ريال مدريد بعدما تخلص من نزلة البرد وانتظم في التدريبات الجماعية.

س: وماذا عن موقف كهربا من المباراة ؟

ج: يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها.



واكتفى كهربا بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر أمس الاثنين على ملعب الجامعة المغربية في الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

س: من يواجه الفائز من الأهلى وريال مدريد ؟

ج: ينتظر الفائز من مباراة الاهلى وريال مدريد الفائز من مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

س: ما هى مواعيد مباريات كأس العالم للأندية ؟

ج: مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالتالى :

الهلال السعودى × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة