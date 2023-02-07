شكرا لقرائتكم خبر عن "ونش" الزمالك يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

و خاض محمود حمدي "الونش" الحصة التأهيلية بصحبة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة بالأمس، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام "الونش" بالركض حول الملعب مع هذه المجموعة، بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات باستخدام الكرة، وعقب ذلك استكمل اللاعب المران بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات خاصة بالكرة والتسديد على المرمى.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

من ناحية اخرى يخضع مصطفي الزناري مدافع فريق الزمالك، لاختبار طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض، من أجل تحديد مدي اصابته التي تعرض لها خلال مواجهة فاركو امس الاثنين.

وتعرض الزناري لشد في العضلة الخلفية في مواجهة فاركو التي اقيمت أمس الاثنين علي استاد برج العرب، وانتهت بفوز فاركو بنتيجة 3 / 0.

ويحدد الاختبار الطبي مدي إصابة الزناري، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة فب خط الدفاع، حيث يعاني محمد عبد الغني من الاصابة وغاب علي اثرها عن مواجهة فاركو، وتعرض الزناري للإصابة في مواجهة الأمس.