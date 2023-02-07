شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل المثلوثى فى الزمالك.. ومشاركة ثنائى الشباب استعدادًا لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وأدى المثلوثي حصة تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من خلال أداء بعض التدريبات المتنوعة من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الفترة المقبلة.

ويعاني حمزة المثلوثي من إصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة ثنائي فريق الشباب مواليد 2001 حاتم سكر و محمد حسام بيسو ، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.

ياتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك عقب انتهاء مشاركة الثنائي مع فريق الشباب في مباراته الأخيرة أمام زد يوم الأحد الماضي في بطولة الجمهورية.