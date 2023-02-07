شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الجلسة في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق و أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين و أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وجميع لاعبي الفريق .

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة لقاء الأمس أمام فاركو بشكل نهائي وبطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني على أهمية هذه المباراة في بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وطالب فيريرا الجميع بالتركيز الشديد والاستعداد بكل قوة من أجل حصد اول ثلاث نقاط في المجموعة ، وشدد على ضرورة جاهزية الجميع للفترة المقبلة في ظل أهميتها من أجل العودة للانتصارات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمع