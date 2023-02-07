شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: جاهزون لمواجهة الريال.. ونسعى لتطبيق قوتنا الهجومية أمام المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا: إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.

وأوضح المدير الفني للأهلي: «نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.

وأشار المدرب السويسري إلى أن كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عالٍ، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم؛ لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة.

واختتم كولر تصريحاته أن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب