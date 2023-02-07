شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى ربع نهائى كأس شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27 / 23 فى إطار ربع نهائى كأس مصر للشباب مواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023 ، ليتأهل إلى نصف النهائى.

كما يشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الزهور و اتحاد الشرطة مع الشمس .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من أمس بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول.

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط، وهم الزمالك و الشمس من المجموعة الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.