شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى ربع نهائى كأس شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
فاز فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27 / 23 فى إطار ربع نهائى كأس مصر للشباب مواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023 ، ليتأهل إلى نصف النهائى.
كما يشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الزهور و اتحاد الشرطة مع الشمس .
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.
تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول.
تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط، وهم الزمالك و الشمس من المجموعة الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.