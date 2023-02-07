شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي وبن يوسف يقودون تشكيل بيراميدز فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري، ويحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في الخامسة من مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.