شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي وبن يوسف يقودون تشكيل بيراميدز فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق
خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.
ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.