شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه مساء اليوم منتخب كرة السلة بقيادة الكندى روى رانا ، إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام نهاية فبراير الجارى بنادى الاتحاد السكندرى .

وينطلق معسكر منتخب السلة غدا الأربعاء ، وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم لكرة السلة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى بصالة نادى الاتحاد السكندري.

وأعلن روى رانا القائمة المبدئية للاعبين المقرر مشاركتهم في التصفيات

وضمت كلا من: أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة ، ويوسف شوشة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.