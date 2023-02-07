شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب تأجيل مباراته فى الدورى مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر التقدم بطلب لاتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراته مع أسوان في الدوري والمحدد لها يوم 21 من الشهر فبراير الجاري على ملعب المنافس

يأتي هذا الطلب نظرا لضيق الوقت خاصة أن الاهلي سوف يواجه الهلال السوداني في دور المجموعات بالسودان يوم 18 فبراير ثم يلتقي مع صن داونز يوم 25 من نفس الشهر بالقاهرة. وبالتالي فإن الفترة بين المباراتين محدودة حيث أن خوض الفريق مباراة خارج ملعبه مع أسوان يمثل ارهاق كبير لللاعبين في ظل الضغط المتتالي للمباريات

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

من ناحية اخرى قال مارسيل كولر، المدير الفني،للاهلى إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا: إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.

وأوضح المدير الفني للأهلي: «نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.

وأشار المدرب السويسري إلى أن كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عالٍ، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم؛ لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة.

واختتم كولر تصريحاته أن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا.