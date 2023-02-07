شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: هدفنا الوصول لنهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية، متوسط ميدان الاهلى على أن مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا الأربعاء هي مباراة صعبة ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال السولية فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للأهلى: «رغم قوة المواجهة غدا، لكن حلم الجميع هو الوصول للمباراة النهائية لمونديال الأندية، ونتمنى أن يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنية والبدنية، ونحن سنقاتل من أجل الوصول للنهائي وتحقيق حلم كل الأهلاوية».

وأوضح السولية أن الأهلي سبق له تحقيق الميدالية البرونزية بمونديال الأندية في ثلاث نسخ سابقة، منهم مرتان متتاليتان للجيل الحالي، لكن طموح الجميع في الأهلي أبعد من ذلك وهو الوصول للمباراة النهائي وتحقيق اللقب.

واختتم عمرو السولية تصريحاته على هامش مران الأهلي الأخير قبل مواجهة ريال مدريد غدا، أن الأجواء في المغرب مميزة، موجها الشكر للجماهير المغربية على الدعم والمساندة، متمنيا استمرار حضورهم في مواجهة ريال مدريد بأعداد كبيرة لمؤازرة الأهلي كعادتهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.