شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعلن فتح باب التقدم للمشاركة بكأس العالم للشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني عن استقباله لطلبات اللاعبين الراغبين في الاشتراك ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش على نفقتهم الخاصة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صعيد الرجال والسيدات بمنافسات الفردي والفرق خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وقرر اتحاد السلاح فتح باب التقديم لكافة الهيئات المُسجلة بالاتحاد المصري لتسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة ابتداء من أمس وحتى يوم الإثنين الموافق 13 فبراير.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد المصري للسلاح بمراجعة كافة الطلبات المقدمة للاعبين واللاعبات وفقًا للتصنيف الخاص بهم بعد انتهاء فترة التقدم على أن يتم إبلاغ جميع الهيئات بالرد النهائي يوم 14 فبراير من أجل خوض منافسات البطولة.

يذكر أن مصر استضافت في شهر يوليو الماضي من عام 2022، منافسات بطولة العالم للسلاح والتي أقيمت على صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 15 وحتى 23 يوليو.