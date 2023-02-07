شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبدالباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة النيجيري تشارلز ايكبن يونج في التشكيل الاساسى لقيادة الهجوم أمام المقاولون العرب المباراة المقبلة .

وجاء قرار عبدالباقى جمال عقب تألق المهاجم النيجيري تشارلز في التدريبات الجماعية و رغبة منه في الدفع بأكبر عدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 وافتتاح مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم .