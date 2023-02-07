شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح فى المران الأخير استعدادا لريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض الاهلى مرانه الرئيسي اليوم على ملعب الجامعة المغربية في الرباط؛ وذلك استعدادا لمباراة ريال مدريد غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة في بداية المران تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة في بداية المران.

وقاد مارسيل كولر، اللاعبين في تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيهـا جميع اللاعبين، وحرص على تنفيذ بعض التعليمات الفنية خلال التقسيمة.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بالتدريب على ضربات الجزاء شارك خلالها جميع اللاعبين ورباعي حراسة المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله.

في سياق مختلف أكد عمرو السولية، متوسط ميدان الاهلى على أن مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا الأربعاء هي مباراة صعبة ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال السولية فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للأهلى: «رغم قوة المواجهة غدا، لكن حلم الجميع هو الوصول للمباراة النهائية لمونديال الأندية، ونتمنى أن يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنية والبدنية، ونحن سنقاتل من أجل الوصول للنهائي وتحقيق حلم كل الأهلاوية».

وأوضح السولية أن الأهلي سبق له تحقيق الميدالية البرونزية بمونديال الأندية في ثلاث نسخ سابقة، منهم مرتان متتاليتان للجيل الحالي، لكن طموح الجميع في الأهلي أبعد من ذلك وهو الوصول للمباراة النهائي وتحقيق اللقب.

واختتم عمرو السولية تصريحاته على هامش مران الأهلي الأخير قبل مواجهة ريال مدريد غدا، أن الأجواء في المغرب مميزة، موجها الشكر للجماهير المغربية على الدعم والمساندة، متمنيا استمرار حضورهم في مواجهة ريال مدريد بأعداد كبيرة لمؤازرة الأهلي كعادتهم.