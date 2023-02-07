شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على سموحة بهدف إسلام عطية فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى البورسعيدى على نظيره سموحة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

و أحراز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى المصرى البورسعيدى و ظهور الخطورة عن طريق كل من عبده يحيى و محمد جريندو و حسن على .

وخاض فريق المصري بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد، محمد دبش، عمرو موسى، وكريم العراقي، إسلام عطية وزياد كمال، عبده يحيى ، حسن علي، محمد جريندو، ومروان حمدي.

كما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، شريف رضا، محمد سعد الصباحي، محمد حليمو، حسام حسن، أحمد شوشة، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد المغربي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.