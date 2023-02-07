شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: تركيزنا يتضاعف فى مواجهة ريال مدريد.. ونشكر الجماهير المغربية على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار محمد الشناوى، حارس مرمى وقائد، الأهلى إلى أن هناك أجواء إيجابية للغاية يعيشها الفريق منذ الوصول إلى المغرب، خصوصًا مساندة الجماهير المغربية في كل مكان.

وأضاف الشناوى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا: «لدينا تركيز كبير منذ بداية البطولة، واليوم يزداد التركيز كثيرا، خصوصا أننا سنلعب أمام ريال مدريد، فالتركيز يتضاعف؛ أملا في خطوة جديدة بالمونديال».

وقال حارس الأهلي: «نشكر الجمهور المغربي على المساندة الرائعة، كنا نتمنى التوفيق للوداد، ولكن الآن نحن ممثل للكرة العربية مع الهلال، ونتمنى أن يستمر الدعم لنا غدًا أمام ريال مدريد».

وأوضح الشناوي أن الأهلي يلعب بشكل جماعي، ويعمل حسابا كبيرا لفريق ريال مدريد، والتجهيز للمباراة ليس تجاه لاعب معين فحسب، ولكن نستعد للفريق بشكل عام، ونلتزم بخطة المدير الفني.

وقال محمد الشناوي: «بالتأكيد سعيد أن الأهلي أكثر فريق يصل لنصف نهائي البطولة، لكن حظنا في هذا الدور دائما يضعنا أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد، لكن لدينا تركيز كبير لتخطي ما حققناه من مركز ثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات، ولدينا طموح كبير للوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية هذه المرة».

واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدا أن أي مباراة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل كانت تعد من أهم المباريات في مسيرة اللاعب، ولكن في الأهلي الوضع مختلف، فالهدف دائما هو الوصول إلى هذه المكانة العالمية، وخوض تلك المباريات الكبيرة بتحدٍ وإصرار وبذل كل الجهد من أجل الفوز.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.