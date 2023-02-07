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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن الأهلي المصري فريق ذو باع كبير، وأحد أهم أندية كرة القدم حول العالم، كما أنه شارك في بطولة كأس العالم للأندية عدة مرات، ويمتلك لاعبين رائعين.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي: الأهلي المصري فريق ذو باع كبير

أكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الغد بين الأهلي وريال مدريد في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية: "أعلم أنه يرغب في الفوز في اللقاء الذي سيجمعنا به غدًا".



وأضاف أنشيلوتي في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن فريقه يحترم الأهلي كثيرًا لأنه رائد في إفريقيا، ويملك تاريخًا كبيرًا مع كرة القدم، وهذا يزيد من احترامنا للنادي، حيث أن كلا الفريقين سيلعبان من أجل الفوز".

وتابع: "الأهلي ناد صاحب تاريخ كبير ومشجعين متحمسين يملؤون المدرجات: "بجانب أننا لدينا مشجعون أيضًا في المغرب، لذلك ستكون مباراة رائعة وممتعة، لأننا نعلم جيدًا أننا نتنافس مع فريق كبير من أجل الوصول إلى المباراة النهائية".

وأشاد مدرب ريال مدريد بالتنظيم الرائع للبطولة في المغرب والملاعب المميزة، متمنيًا العودة إلى مدريد بكأس العالم للأندية.

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلًا: "ريال مدريد يمتلك مشجعين محليين هنا في المغرب وهذا يزيد من حماسنا للتنافس، حيث لدينا طموح كبير يواجهه بعض تشاؤم من الجماهير في بقية منافسات الموسم، ولكننا نملك تركيزا كبيرا في هذه البطولة، وسيكون الفوز بها له تأثير كبير بالنسبة لنا".