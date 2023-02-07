كيف تشاهد مباراة الأهلي وريـال مدريد مجانا؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة تاريخية أمام بطل أوروبا في المباراة المرتقبة من أجل الصعود إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي.

أون تايم سبورتس

تذاع المباراة مجانا عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس"، بعد إعلانها الحصول على حقوق اللقاء.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32، أو تماثلي بالتردد UHF9.

قنوات مشفرة

SSC Sport

كما حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية، ولكنهما مشفرتين.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.