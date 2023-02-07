شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للزنارى فى الزمالك وشكوك حول لحاقه بمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفي الزناري مدافع فريق الزمالك، لاختبار طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض، من أجل تحديد مدي اصابته التي تعرض لها خلال مواجهة فاركو امس الاثنين.

وتعرض الزناري لشد في العضلة الخلفية في مواجهة فاركو التي اقيمت أمس الاثنين علي استاد برج العرب، وانتهت بفوز فاركو بنتيجة 3 / 0.

ويحدد الاختبار الطبي مدي إصابة الزناري، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة فب خط الدفاع، حيث يعاني محمد عبد الغني من الاصابة وغاب علي اثرها عن مواجهة فاركو، وتعرض الزناري للإصابة في مواجهة الأمس.