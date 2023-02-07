شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: شخصية لاعبى الأهلى تظهر فى المباريات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مجدي أفشة، صانع العاب الأهلي، إن ريال مدريد فريق كبير وله تاريخ مميز على مستوى العالم، ونحترمه كثيرًا، لكن نحن الأهلي، ونلعب نصف نهائي المونديال للسنة الثالثة على التوالي، وهدفنا الوصول للمباراة النهائية.

وقال أفشة : « ريال مدريد يضم نجوما كبارا على مستوى العالم، ونحترمهم ونقدرهم، لكن في المباراة سنلعب من أجل الفوز، سنكون 11 لاعبا من الأهلي أمام 11 لاعبا من المنافس، خاصة أن شخصية لاعبي الأهلي تظهر في المباريات الكبرى، وهدفنا هو الفوز والوصول للمباراة النهائية».

واختتم «أفشة» تصريحاته أن الجميع في بعثة الأهلي يشعرون أنهم في مصر؛ لما يجدونه من ترحاب ودعم من الأشقاء في المغرب في كل مكان؛ سواء في فندق الإقامة أو الشارع أو الملاعب، وذلك على جميع المستويات سواء من الجماهير أو المسئولين عن الكرة المغربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.