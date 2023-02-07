شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى للإسماعيلى استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بتدريبات خفيفة عصر اليوم وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية أمس بعد التعادل إيجابيا مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف الدراويش فريق الغزل باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري العام.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي .

واختتم المران بتقسمية حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة

فى سياق مختلف، أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن الفريق قدم مباراة جيدة خاصة بعد إغلاق كافة مناطق الخطورة أمام الفريق السكندري.

وأضاف، ”محمد حسن قدم مباراة مميزة ونجح في صنع التوازن لكنه للأسف تعرض للإصابة ليتم استبداله بجانب كريم عرفات الذي تعرض للإصابة أيضا.. فراس شواط أتيحت له فرصة المباراة بالنسبة لنا وأؤكد أنه لاعب كبير و يتطور معنا “.

وتابع، "أعتبر اللاعبين مثل إخوتي وعائلتي لذلك دائما ما أحرص على الاحتفال معهم ، نلعب دائما على تحقيق الانتصار لكن الأهم هو اننا حينما لا نفوز لانخسر ، إذا استمرت تلك الروح سيكون الفريق في مكان جيد “.

واختتم تصريحاته قائلا، ” أشكر جماهير الإسماعيلي كثيرا فهم أهم شىء بالنسبة لنا وأعدهم بتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة”.