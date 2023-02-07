شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: سنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد لتحقيق الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد عبدالمنعم، مدافع الاهلى أن فريقه جاهز لمواجهة ريال مدريد غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عبدالمنعم فى تصريحات لموقع الأهلى الرسمى: «نسعى لتقديم مباراة قوية أمام بطل أوروبا وسنبذل قصارى جهدنا؛ من أجل الصعود للمباراة النهائية لمونديال الأندية».

وأشار مدافع الأهلي إلى أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، كل ما علينا هو بذل أقصى جهد داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود لنهائي مونديال الأندية؛ لأن هذا هو الهدف بالنسبة لكل اللاعبين والجهاز الفني والمسئولين في النادي والجماهير.

ووجه عبدالمنعم الشكر للقائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب الشقيقة على مساندة الأهلي وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لبعثة الفريق، متمنيا أن يستمر دعم الجماهير المغربية في لقاء ريال مدريد غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.