شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الوطنى يحضر مباراتى الطلائع ضد بيراميدز وفيوتشر مع البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى برفقة فالتر دياز مدرب الفريق ، مباراة فيوتشر و البنك الاهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري .

بينما يحضر أرنالدو تيكسيرا المدرب العام وسيرجيو بوتيلو المدرب المساعد مباراة طلائع الجيش و بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب مالاوي خلال الفترة من 20 - 28 مارس المقبل، في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.