شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الوطنى يحضر مباراتى الطلائع ضد بيراميدز وفيوتشر مع البنك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى برفقة فالتر دياز مدرب الفريق ، مباراة فيوتشر و البنك الاهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري .
بينما يحضر أرنالدو تيكسيرا المدرب العام وسيرجيو بوتيلو المدرب المساعد مباراة طلائع الجيش و بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء اليوم باستاد جهاز الرياضة.
ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب مالاوي خلال الفترة من 20 - 28 مارس المقبل، في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات ضعيفة، حيث خسر فيوتشر لأول مرة هذا الموسم أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.