شكرا لقرائتكم خبر عن بداية المران الرئيسى للأهلى استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، فيديو من بداية تدريبات الفريق الأحمر استعداداً لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني فى الخامسة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) فى قاعة المؤتمرات باستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريد الإسباني ومسؤولو اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة.

وتعرض اللجنة المنظمة على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولى الفيفا عن الأوروجوياني أندريس ماتونتي حكمًا لمباراة الاهلى وريال مدريد ويعاونه مواطنيه نيكولاس تاران كمساعد أول، ومارتن سوبي كمساعد ثان.

ويتواجد الهندوراسي إيفان بارتون كحكمًا رابعًا، والكولومبي نيكولاس جالو على تقنية الفار ويساعده الفنزويلي خوان سوتو.

وعلى تقنية حكم الفيديو، تتواجد الأمريكية كاثرين نيسبيت ومعها المكسيكي فرناندو جيريرو.

الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة مونديال الأندية، بفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، فيما يشارك ريال مدريد بدايًة من هذه المرحلة.