شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا ينضم لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم صلاح باشا لاعب نادي جويجليانو الإيطالي، إلى معسكر منتخب الشباب المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، ومن المقرر أن يشارك في مران منتخب مصر اليوم بالكلية الحربية، وكان أحمد نادر السيد حارس فيزيلا البرتغالي انضم للمعسكر في وقت سابق وشارك في التدريبات الجماعية تحت إشراف ايهاب جلال مدرب الحراس .

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس،وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء .

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.