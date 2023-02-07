«كانت رايحة سهلة للحارس» .. الغندور: الكلام للناس اللي بتفهم كورة فقط

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، دفعاً عن رأيه بأن الهدف الذي سجله نجم الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مرمى سياتل ساوندرز لم تكن لتسكن الشباك لولا تدخل مدافع الأخير.

وكان أفشة قد سجل هدف فوز الأهلي على بطل أمريكا، ليصعد بالأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث يواجه ريال مدريد.

وسبق للغندور أن أكد على ضرورة اعتبار مدافع سياتل ساوندرز هو مُسجل الهدف في مرمى فريقه، وليس افشة، باعتبار أنه حول اتجاه الكرة تماماً بعيداً عن حارسه.

وجدد نجم الزمالك السابق تأكيده لرأيه حيث قال عبر "فيسبوك": "للناس اللي بتفهم كورة فقط، اللاعب مد رجليه مش الكورة اللي خبطت فيه، وحولها للمرمى، وأحرز الهدف والكرة كانت رايحة سهلة للحارس".