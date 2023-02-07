فيديو «صاعقة كهربائية جديدة للزمالك» .. إمام عاشور يغني للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب الزمالك السابق إمام عاشور، والمنتقل حديثًا إلى نادي ميتلاند الدنماركي، وهو جالس مع أصدقاء يغنون للأهلي.. فما القصة؟

تم تداول الفيديو بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية مع تعليق: "مرتضى: قول والله ما هترجع على الأهلي زي كهربا.. امام عاشور: والله عمرى ما احب غير الأهلي".

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم البعض على اللاعب لتركه نادي الزمالك في مثل هذه الظروف الصعبة والاحتراف في نادي أوروبي متواضع "ميتلاند" بالدوري الدنماركي.

انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند

أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نهاية الميركاتو الشتوي الماضي 31 يناير، عن رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي ميتلاند الدنماركي.

واستقبل نادي الزمالك، عرضًا من نادي ميتلاند مقابل 105 ملايين جنيه للحصول على خدمات اللاعب.

يأتي ذلك بعد محاولات عدة من قبل مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك لإقناع إمام عاشور للعدول عن رأيه وتجديد عقده مع الزمالك لمدة سنتين بمبلغ "محترم"، كما حدث مع اللاعب أحمد سيد زيزو.

ويقع نادي ميتلاند الذي ضم عاشور نهائيًا في المركز السابع بالدوري الدنماركي، ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.