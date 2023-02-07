تشكيل سموحة والمصرى فى الجولة 17 بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سموحة بعد قليل على ستاد برج العرب، في مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد، محمد دبش، عمرو موسى، وكريم العراقي، إسلام عطية وزياد كمال، عبده يحيى ، حسن علي، محمد جريندو، ومروان حمدي.

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، شريف رضا، محمد سعد الصباحي، محمد حليمو، حسام حسن، أحمد شوشة، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد المغربي.