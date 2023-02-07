شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة والمصرى فى الجولة 17 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سموحة بعد قليل على ستاد برج العرب، في مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.
وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد، محمد دبش، عمرو موسى، وكريم العراقي، إسلام عطية وزياد كمال، عبده يحيى ، حسن علي، محمد جريندو، ومروان حمدي.
كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، شريف رضا، محمد سعد الصباحي، محمد حليمو، حسام حسن، أحمد شوشة، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد المغربي.
ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.
على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.