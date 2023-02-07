شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحفز لاعبى المقاولون بالمربع الذهبى للفوز على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بضرورة العودة إلى الانتصارات والفوز في اللقاء المقبل على غزل المحلة، وذلك لحصد الثلاث نقاط، والعودة مجدداً إلى المربع الذهبي في جدول مسابقة الدوري، خاصة بعد تعثر نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بالهزيمة أمام فاركو بثلاثية نظيفة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة 17 وذلك بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

ويحتاج المقاولون العرب إلى الفوز في اللقاء المقبل على غزل المحلة لرفع رصيده إلى النقطة 31 والعودة مجدداً إلى المربع الذهبي بعدما تراجع إلى المركز الخامس بعد التعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري في الجولة 16.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 16 مباراة حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.