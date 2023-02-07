شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة يسند لمصر تنظيم البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر منذ قليل موافقة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها في شهر أغسطس القادم.

وجاءت موافقة الاتحاد الأفريقي على اسناد تنظيم البطولة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية لكافة الأحداث والبطولات التى تحتضنها مصر.

وقرر الاتحاد الأفريقي فى وقت سابق، إسناد البطولة الأفريقية للأندية "رجال وسيدات" والمحدد موعدها في شهر إبريل القادم لدولة تونس.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة يستعد أيضا لإستضافة البطولة العربية للأنديه للنسخة رقم 41 والتى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 18 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

وجاءت قرعة البطولة العربية للاندية كالتالى:

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى وأهلى طرابلس والصداقة فلسطين ومصافى الشمال.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى، بنى ياس الإمارات،الكويت الكويتى والسويحات الليبى.

المجموعة الثالثة

خيبل اليمنى والقوات الفلسطينى والسيب العمانى والزمالك.

المجموعة الرابعة

النصر البحرينى والكاظمة الكويتى والميناء اليمنى والأهلى المصرى