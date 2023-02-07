شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات ستاد "مولاى عبد الله" لاستضافة مباراة الأهلى والريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، فيديو من ملعب مباراة الفريق الأحمر مع ريال مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء على ستاد مولاي عبد الله بالرباط، بنصف مهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني فى الخامسة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) فى قاعة المؤتمرات باستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريد الإسباني ومسؤولو اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة.

وتعرض اللجنة المنظمة على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولى الفيفا عن الأوروجوياني أندريس ماتونتي حكمًا لمباراة الاهلى وريال مدريد ويعاونه مواطنيه نيكولاس تاران كمساعد أول، ومارتن سوبي كمساعد ثان.

ويتواجد الهندوراسي إيفان بارتون كحكمًا رابعًا، والكولومبي نيكولاس جالو على تقنية الفار ويساعده الفنزويلي خوان سوتو.

وعلى تقنية حكم الفيديو، تتواجد الأمريكية كاثرين نيسبيت ومعها المكسيكي فرناندو جيريرو.

الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة مونديال الأندية، بفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، فيما يشارك ريال مدريد بدايًة من هذه المرحلة.