شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حسام باولو من هداف الدورى إلى المشاركة فى مونديال الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم هو حسام باولو لاعب الزمالك وسموحة والداخلية السابق و القناة الحالى.

حسام باولو يبلغ من العمر 39 عاما، بدا فى مركز شباب ومنه إلى طوخ فى القسم الثالث ثم سكر ابو قرقاص مرورا بالشمس، ثم الداخلية، حيث لعب لعدة أندية في الدورى المصرى، منها الزمالك والداخلية وسموحة والشمس والاتحاد السكندرى، ثم انتقل للترسانة وبايونيير والقناة فى النهاية.

وخلال مسيرته في الملاعب لم يتألق باولو ولم يحقق أى لقب شخصى إلا مع ناديى الداخلية وسموحة، حيث توج بلقب هداف الدورى، وبعد انتقاله لأندية القسم الثانى لم يستسلم اللاعب بل تمسك بالمشاركة والظهور وتحقيق إنجاز سواء لنفسه أو للكرة المصرية، حيث شارك مع منتخب الشاطئية.

باولو توج بلقب هداف الدورى موسمين متتاليين، الموسم الأول كان 2014/2015، عندما كان لاعبا في صفوف نادى الداخلية، والموسم الثانى توج بلقب هداف الدورى أيضا موسم 2015/2016 مع فريق سموحة السكندرى.

سجل باولو مع الداخلية 21 هدفا، من أصل 22 هدفا سجلها لاعبو الفريق في الموسم، حيث أنهى الداخلية الموسم في المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة.

سجل باولو مع سموحة 17 هدافا، تربع بها على صدارة ترتيب هدافى الدورى، وساهم في تأهل الفريق للمشاركة في الكونفدرالية، بعد أن أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 55 نقطة في المسابقة المحلية.

كما نجح باولو في تسجيل أسرع أهدافه مع سموحة، حيث سجل فى مرمى المصرى بعد مرور 12 ثانية فقط.

بعد رحيل باولو لأندية القسم الثانى ظل شغفه في الملاعب، ورغبته في مطاردة الأرقام والإنجازات، فانضم لمنتخب الشاطئية، وتأهل معهم إلى بطولة كأس العالم، محققا حلمه الذى لم يصل إليه مع منتخب الفراعنة، ليحققه مع الشاطئية حيث نجح في التأهل إلى بطولة كأس العالم مع المنتخب الشاطئى، على الرغم من أنه لاعب في صفوف القناة.