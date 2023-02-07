شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وعبد المنعم وحمدى فتحى يتحدثون اليوم لوسائل الإعلام العالمية والمغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث ثلاثي الأهلى عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، إلى وسائل الإعلام المغربية والعالمية لعدة دقائق قبل انطلاق المران الرئيسي للفريق، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الجهاز الفني للنادى الأهلى تعديل موعد المران الرئيسي للفريق اليوم الثلاثاء؛ ليقام في الواحدة والنصف ظهرًا (بتوقيت القاهرة) بدلًا من التاسعة مساء، وذلك وفقًا للرؤية الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن خطة المباراة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد الفائز من مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلي فى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

سبق للأهلي اللعب فى نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.