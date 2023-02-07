شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات مؤجلة للمصرى حتى بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادي المصري تعاقده مع 9 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الماضي، لكن إدارة المصري نجحت أيضاً في إبرام 3 صفقات أخرى تنضم إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم. وحصل النادي المصري على توقيع، حميد ماو لاعب غزل المحلة، محمد الشامي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، ولم يعلن النادي البورسعيدي عن تلك الصفقات بسبب ارتباط اللاعبين بعقود مستمرة مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.

يستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب.

ويبحث حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن رابع انتصاراته مع الفريق البورسعيدي خلال مباراة اليوم، وتولى العميد المهمة الفنية للنادى المصرى خلفاً لإيهاب جلال، والذى رحل عن قيادة الفريق بعد سوء النتائج.

وقاد حسام حسن النادى المصرى فى 10 مباريات، حتى الآن، نجح خلالها فى تحقيق 3 انتصارات، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين، كانت الأولى أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، والأخيرة أمام فاركو بنفس النتيجة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.