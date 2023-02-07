شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يحدد 14 إبريل القادم لإقامة نهائى كأس مصر "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها يوم 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل .

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.

وشهد الدور الـ16 فوز كل من: سبورتنج على الشمس 28/24، وهليوبوليس على العبور 28/20، والبنك الأهلى على الأوليمبى 29/27، طلائع الجيش على الترسانة 34/32 والطيران على المعادى 26/23 .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من أول أمس بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول.

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط، وهم الزمالك و الشمس من المجموعة الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.