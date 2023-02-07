شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 10 فبراير الجاري باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي بدلا من طاقم التحكيم البوروندي الذي كان مكلفا بإدارة اللقاء.

ويتكون طاقم التحكيم السنغالي من إيسي إس واي حكم ساحة والحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين و أدالبرت ضيوف حكما رابعا.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وتم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي ، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الرابعة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من، شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني.