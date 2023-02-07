شريف عبد المنعم: مواجهة الأهلى وريال مدريد للمتعة أولا والمفاجآت واردة

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القاهرة - سامية سيد - يرى شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، أنه يجب احترام الفوارق بين النادي الأهلي وريال مدريد، وذلك قبل المباراة التي تجمع الفريقين مساء غداً الأربعاء بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مواجهة القرن بين الأهلي وريال مدريد للمتعة أولا والمفاجآت واردة بدليل ما فعلته السعودية والمغرب في مونديال قطر.

أضاف: الفوارق بين الأهلي وريال مدريد كبيرة على كافة المستويات ولابد من إحترام ذلك على أرض الملعب، مواجهة ريال مدريد فرصة ذهبية لنجوم الأهلي لتسويق أنفسهم أمام العالم.

واصل: طموح فوز الأهلي على ريال مدريد مشروع ولكن محكوم بعوامل نفسية وفنية أخرى، البدء بحمدي فتحي وديانج والسولية ضرورة مُلحة لمواجهة طوفان ريال مدريد، خبرات بيرسي تاو مطلوبة لقيادة هجوم الأهلي أمام ريال مدريد.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني فى الخامسة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) فى قاعة المؤتمرات باستاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق.