معلق مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث هحول معلق مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023، وما هي القنوات الناقلة لمباراة نصف النهائي

يستعد الهلال لمهمة صعبة بعض الشيء، عندما يواجه فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بملعب طنجة الكبير.

النادي السعودي هو من أقصى مستضيف المسابقة، الوداد المغربي، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله (السبت الماضي).

تاريخ مواجهات الفريقين لا يبشر "الموج الأزرق" بعض الشيء، حيث هُزم الهلال في نفس الدور من فلامنجو بثلاثية لهدف في نسخة 2019.

الاستمتاع بهذه القمة يكتمل بصوت المعلق، وفي هذا التقرير من "العين الرياضية" نتعرف على من هو معلق المباراة، وكيف تشاهدها تلفزيونيًا وعبر الإنترنت.

ستنقل مباراة الهلال وفلامنجو عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة SSC HD 1، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال القناة الرياضية المغربية TNT عبر التلفزيون الأرضي.



أعلنت قنوات SSC السعودية عن إسناد مهمة التعليق على مباراة الهلال وفلامنجو للمعلق الشهير عبد الله الغامدي.

أما إذا كنت تتابع نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 من خلال الرياضية المغربية، فالمباراة ستأتي بصوت محمد العدالي.

هناك طريقة واحدة لمتابعة البث المباشر بالفيديو لمباراة الهلال وفلامنجو في نصف كأس العالم للأندية 2023.

وتتمثل هذه الطريقة في الاشتراك في تطبيق شاهد VIP.



ستقام مباراة الهلال وفلامنجو مساء الثلاثاء الموافق 7 فبراير/ شباط 2023، على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.