الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي موقفه من المشاركة أمام ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الأيام الماضية.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وفي تصريح مفاجئ لبرنامج “أكشن يا وليد” والذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج، قال كهربا:" أنا الحمد لله كويس وسأشارك في مران الثلاثاء، وسألعب أمام ريال مدريد، أعاني من إجهاد خفيف فقط".

وكان الأهلي فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في بطولة كأس كأس العالم للأندية، ثم تغلب على سياتل الأمريكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.