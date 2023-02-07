شكرا لقرائتكم خبر عن جود بكر تحصد فضية بطولة كأس مصر للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة جود محمد بكر على الميدالية الفضية فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى آنسات تحت 8 سنوات، والمقامة بنادى مدينة نصر الرياضى تحت اشراف كلا من دكتور محمد محفوظ مدير فنى وكابتن محمود عبداللاه وكابتن أحمد العربى وكابتن دينا عبد الله مدربة الباليه.

ولقد أحرزت اللاعبة إنجازا فى أداء المهارات على الأجهزة المختلفة، حيث قامت بأداء العجلة وسبيلت فى جهاز عارضة التوازن، وكذلك العديد من الحركات المتنوعة فى الجهاز الأرضى والتى منها هاند سبرينج والدحرجة الخلفية backroll balance ، وأيضا حركات باليهات منها اللييب والبرويت.

يذكر أن ميدالية البطولة تعد الخامسة التى حصدتها جود خلال سنوات مشاركتها بالبطولة المصرية، وقالت إن حلمها هو اللعب باسم مصر فى البطولات العالمية ورفع العلم المصرى عاليًا، كما تراه دائما فى الأولمبيات العالمية التى تتابعها عن كثب.