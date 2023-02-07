شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: مواجهة تونس بوابة العبور لكأس العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، عن حظوظ الفراعنة فى التأهل لكأس العالم لكرة السلة 2023، وقال أبو فريخة فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ثقتنا كبيرة فى الجهاز الفنى ولاعبى المنتخب الوطنى لكرة السلة وقدرتهم على التأهل لكأس العالم 2023.

وأضاف: نحتاج للفوز فى مباراتين من ثلاث لحجز بطاقة التأهل للمونديال، والمباراة الأولى أمام تونس هى بوابة العبور.

وواصل: معسكر المنتخب ينطلق غدا بالإسكندرية استعدادا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023.

وأكمل أبو فريخة: فوز سبورتنج بالبطولة الأفريقية للسيدات لأول مرة فى تاريخ مصر هو إنجاز كبير لكرة السلة المصرية.

واستكمل: اختيار صالة الاتحاد السكندرى للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال لأن جمهور الإسكندرية عاشق لكرة السلة ونتطلع لظهور المنتخب فى جميع المحافظات.

واختتم: اخترنا أحمد الصباغ مديرا للمنتخبات الوطنية لكرة السلة وهو صاحب تاريخ كبيرة ومُشرف مع اللعبة.