شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخضع للفحص الطبى اليوم لتحديد موقفه من مباراة الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلى التى تعرض لها.

واكتفى كهربا بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم ظهر أمس الاثنين على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى "كهربا يعانى من إجهاد عضلى، ولذلك فضل الجهاز الطبى والفنى أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة".

وأوضح أبو عبلة أن كهربا خاض تدريبات الجرى منفردا حول الملعب قبل أن ينتظم فى برنامج تدريبى تحت إشراف محمود حمدى أخصائى التأهيل بالفريق.

وحدد الجهاز الفنى بالتعاون مع أبو عبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ48 ساعة الجارية لتفادى حالات الإجهاد لدى اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.