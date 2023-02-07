شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحقق المركز الثانى فى بطولتى كأس العرب والفجيرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب مصر للتايكوندو المركز الثانى فى الترتيب العام لبطولتى كأس العرب والفجيرة بالإمارات، حيث حصد اللاعبون 11 ميدالية متنوعة فى جميع المنافسات، التى انطلقت يوم 2 فبراير الجارى، فى مجمع زايد الرياضى بمشاركة 55 دولة من جميع أنحاء العالم.

الميداليات مقسمة إلى 6 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس العرب بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين برونز، وميدالية فضية، و5 ميداليات متنوعة فى بطولة الفجيرة الدولية بواقع ميداليتين برونز، وميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وحقق ميداليات بطولة العرب كل من شهد سامى وآية شحاتة ويحيى حسن كمال "الميداليات الذهبية"، وحصدت حبيبة وائل الفضية بينما توج بالبرونزيات سيف عيسى ورامى عيسى.

وفى بطولة الفجيرة حقق سيف عيسى الذهبية، ومعاذ رشدى وحبيبة وائل، الفضيتان، بينما توج بالبرونزيات يوسف عصام وآية شحاتة.

وتعد بطولتى كأس العرب وبطولة الفجيرة، أولى محطات الإعداد لعام 2023، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ورأس بعثة المنتخب الوطنى فى البطولتين محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربى ورافقه محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطنى الأول.

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة 8 لاعبين هم يوسف عصام تحت وزن 54 ك، وأحمد جمال تحت وزن 58 ك، واياد بركات تحت وزن 68 ك، ورامى عيسى تحت وزن 74 ك، وسيف عيسى تحت وزن 80 ك، وشهد سامى تحت وزن 53 ك، واية شحاتة تحت وزن 67 ك، وميسون إيهاب تحت وزن 73 ك".

وجاءت المشاركة فى البطولتين ضمن الاستعداد لبطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتها منتصف فبراير في مصر خلال الفترة من 11 وحتى 18 فبراير الجارى.