شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحقق المركز الثانى فى بطولتى كأس العرب والفجيرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
الميداليات مقسمة إلى 6 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس العرب بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين برونز، وميدالية فضية، و5 ميداليات متنوعة فى بطولة الفجيرة الدولية بواقع ميداليتين برونز، وميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.
وفى بطولة الفجيرة حقق سيف عيسى الذهبية، ومعاذ رشدى وحبيبة وائل، الفضيتان، بينما توج بالبرونزيات يوسف عصام وآية شحاتة.
وتعد بطولتى كأس العرب وبطولة الفجيرة، أولى محطات الإعداد لعام 2023، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.
ورأس بعثة المنتخب الوطنى فى البطولتين محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربى ورافقه محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطنى الأول.
وضمت قائمة المنتخب فى البطولة 8 لاعبين هم يوسف عصام تحت وزن 54 ك، وأحمد جمال تحت وزن 58 ك، واياد بركات تحت وزن 68 ك، ورامى عيسى تحت وزن 74 ك، وسيف عيسى تحت وزن 80 ك، وشهد سامى تحت وزن 53 ك، واية شحاتة تحت وزن 67 ك، وميسون إيهاب تحت وزن 73 ك".
وجاءت المشاركة فى البطولتين ضمن الاستعداد لبطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتها منتصف فبراير في مصر خلال الفترة من 11 وحتى 18 فبراير الجارى.